東京電影節開幕　章子怡腰粗粗現身添孕味

日本年度影壇盛事《第32屆東京國際電影節》今日在東京六本木開幕，女星廣瀨鈴的家姐廣瀨Alice以宣傳大使身份，打頭陣出場行紅地氈。女星水原希子與妹妹水原佑果悉心打扮亮相，影帝役所廣司、齋藤工、北村一輝、間宮祥太朗、佐藤健、鈴木亮平及松岡苿優、常盤貴子等日本紅星亦相繼亮相紅地氈。

郭富城偕同女主角楊千嬅為新片《麥路人》亮相，楊千嬅以一身紫藍西裝型格登場，兩人獲在場影迷索簽名及拍照，有求必應，千嬅老公丁子高亦有同行。其後一行人接受紅地毯主持人訪問，首次出席東京電影節盛會的千嬅，以英文表示十分榮幸，她又表示電影講述有關露宿者在快餐店過夜的題材，不單是香港的問題，亦是全世界共通。而城城則表示首次扮演露宿者角色，覺得十分有挑戰。他更自爆因太投入角色，一度以為自己有病，要去看醫生檢查身體。

盛傳大肚的內地女演員章子怡，擔任主競賽評審團主席，她以一襲黑色晚裝腰粗粗出場，更添孕味。她以日文打招呼，又以英語表示高興能參與盛會，希望大家能過一個開心的晚上。

息影23年的45歲女星後藤久美子，復出演出名導山田洋次的長壽電影《男人之苦》系列第50集《寅次郎回來了》，兩人與一眾演員參與盛會。本月初與男星窪田正孝結婚的女星水川朝美，婚後首度亮相，她以低胸晚裝性感亮相，與男星濱田岳為新片《喜劇 愛妻物語》行紅地氈。