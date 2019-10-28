結婚21周年　蘇志威愛駒身體抱恙要抖抖

藝人蘇志威出席活動，表示原定安排愛駒於本月20日，其結婚21周年之日出賽，惟後來醫生指愛駒身體問題未能出賽，故決定延後再戰，他說：「其實我唔記得嗰日係結婚周年，同個女睇緊戲見粉絲甫嘢上網先知，咁我哋係97年Boxing Day註冊，之後一年嘅10月20日擺酒，所以呢個係擺酒紀念日（咁點同老婆慶祝？）一齊食個飯。」

分享夫妻相處之道

談到與太太劉小慧多年婚姻相處之道，蘇志威表示雙方注重溝通，每日傾談個多小時：「我哋好多嘢講，夫妻要咁分享先得，一路唔講就冇話題。」更指近日忙於上船做遊戲節目，由於每晚獎品高達100萬，故反應相當熱烈。

對於蔡一傑個唱因受近日社會氣氛影響忍痛取消，身為隊友的蘇志威即安慰對方：「唔緊要，仲會有機會嘅，咁我哋草蜢下月中都去雲頂開騷，下月尾又去美加嘅。」

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