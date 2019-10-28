洪永城唐詩詠復合？黃翠如竟然咁樣講

藝人黃翠如出席公開活動，透露近日不停食生日飯，期間又打邊爐，不自覺地增磅。談到日前於林盛斌屋企開派對慶生，當中更有舊情侶唐詩詠與洪永城，翠如對此說：「佢哋私下冇嘢，有食飯有傾偈，當晚啲人全部由詩詠約。（網友話想佢兩個復合！）係咩？洪永城依家拍緊拖喎，有啲咁嘅事？詩詠同洪永城都係我朋友，洪永城女友都好Sweet，當晚佢要開工冇嚟啫。（見證佢哋再見亦是朋友？）係呀！佢哋性格好好，會照顧人，會Keep住好好朋友咁關心。（畀面你嘛！）好多謝。（見佢哋社交網有互動！）Keep住係互窒朋友關係囉！」

而翠如每次慶生均獲組合農夫成員C君（鄭詩君）撐場，更是首個與她慶生的朋友，問到老公蕭正楠（阿蕭）有何表示？翠如指對方剛好拍完劇，近日終可當住家男人：「佢送咗個小心意畀我，同埋大家都計劃緊去旅行，去邊就未知，因為我仲開緊工。」她表示阿蕭正學習如個運用網上旅遊App：「佢好渣，平時都係我做Research，尋晚一次過幫佢Download晒，等佢慢慢學習，點搵機票酒店。」

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