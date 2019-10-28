翠如幫手篩　唐詩詠唔再同圈中人拍拖

藝人唐詩詠於中環出席活動，談到早前為好友黃翠如籌劃生日派對，詩詠表示：「佢有講明要叫邊個嘅，圈中人時間難就啲，都就咗個幾星期先成事。（難得同洪永城同場喎。）又唔係，平時你哋見唔到啫。（網民叫你哋復合？）唔好搞咁多嘢喇，我好珍惜呢段友情，希望大家尊重我哋。（送乜畀翠如？）新版聖經，佢係天主教徒嘛。」

詩詠斷言單身一段日子，間接否認與緋聞男友陳思銘關係，又指目前身邊未有追求者。問到身好友可有介紹，她笑謂：「如果有介紹，都要過咗黃翠如嗰關，佢會幫我篩選，而且嚴格兼有要求，你睇佢老公幾好就知，我信佢，反而阿田（田蕊妮）就open啲。」她坦言如今擇偶，盡量希望是圈外人：「我拍拖想低調，但如果對方係圈內人好難，會大壓力，比較難處理，不過世事無絕對。」

活動上她戴上接近2億珠寶，打趣今日「身家過億」，且謂：「我第一對鑽石耳環係媽媽送嘅，本來以為冇乜感覺，但收到都好開心，平時冇特別去買珠寶作收藏，不過自己比較鍾意方鑽。」

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