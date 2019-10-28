J.Arie參與邵氏劇集　與張智霖交流音樂

歌手雷深如（J.Arie）最近加盟邵氏，日前飛到馬來西亞吉隆坡工作，她說：「今次係我第一次客串邵氏的劇集《非凡三俠》演出。凌晨抵達吉隆坡，即刻到片場試身，期間撞到商天娥娥姐同黃宗澤（Bosco），咁我梗係主動介紹自己。娥姐非常友善咁同我講，佢早喺2014年經過我師父林家棟嘅介紹，睇過第一套電影《死開啲啦》，真係令我驚喜萬分！」

她續說：「Bosco就話我知佢知我係歌手，喺凌晨咁攰嘅時候，仲同我合照，搞到我感受到有家嘅感覺，因為所有資深演員都非常親切！我客串拍攝嘅場口主要係同張智霖（Chilam）有對手戲交流。」她跟Chilam打招呼之後，Chilam又竟然跟她表示睇過她亮相《流行經典50年》演唱，還給了她唱歌的寶貴意見，想不到第一次和Chilam的交流，講關於音樂的還比演戲更多！

拍攝過後，J.Arie自己拿着結他和自備腳架，希望可以在雙子塔前拍些唱歌cover放在自己的社交平台。她說：「總括呢兩日嘅工作trip真係好圓滿，跟咗好多資深演員交流，仲有要運動減磅準備11月馬拉松嘅我，可以放肆一兩天大吃大喝！真係好開心。」

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