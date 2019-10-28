要自己操！連詩雅馮允謙唔搵跑友

歌手連詩雅（Shiga）與馮允謙（Jay）今日出席保良局慈善跑宣傳活動，兩人都是跑得之人，Shiga說：「我跑10公里比賽多，都試過跑半馬，但跑完半馬都虧咗好耐，我都想跑一次全馬，覺得跑過全馬就好圓滿，不過如果跑全馬真係要練習。」Jay表示只跑過半馬，他也想挑戰全馬。問到會否跟另一半一齊練跑？他說：「我唔會，我練習時係自己一個人跑，我跑嘅時候好認真，我會迫自己跑得快，會計時。我鍾意朝早起身做運動，朝早跑完，工作會專心啲。」

Shiga亦喜歡獨自跑步：「我都多數係一個人跑，跑步除咗係做運動，亦係減壓方法，就算我當日幾攰，但如果遇到好多壓力同唔開心嘅事，我都會出去跑一跑，覺得呢個係自己一個人嘅時間。我鍾意朝早或夜晚跑，夜晚跑完步為當日劃上完美句號。」至於會否跟另一半一齊做運動，她稱一班朋友做運動為氣氛多過為認真練習：「我都有同男朋友行山，我成日都同經理人講要全公司組團行山，要拉埋周柏豪，佢好少行山。」Jay就指女友喜歡行山，笑言對方腳長行得快，自己跟不上怕拖累對方。

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