捧巨肚報喜！章子怡宣布懷孕30周

一直屢傳有身孕嘅國際影星章子怡，現身東京國際電影節時，宣布懷第二胎，兼表示已懷孕30周，同時喺網上發文報喜。佢留言：「我來和大家分享喜悅啦！今日身份～第32屆東京國際電影節評審團主席，未來8天，我會跟其他4位夥伴在14部作品中評出七個重要獎項。今日特殊身份～愛崗敬業堅持工作的準媽媽，孕期30週，體重116斤（持續上升中）這兩個身份都讓我無比驕傲！感謝大家一直以來對我的關心和支持！」

之後，章子怡以評審團主席身份出席東京國際電影節開幕儀式，喺台上致辭時，再度親自公布大肚喜訊。佢以英語及普通話，表示感謝電影節大會對佢信任，又期待喺未來8日欣賞逾40套電影，笑言對肚內30周嘅BB係最好嘅胎教，之後獲全場報以熱烈掌聲。

子怡同汪峰喺2015年拉埋天窗，同年誕下女兒醒醒，一直有指佢哋想追仔，而東網亦喺今年4月率先爆子怡有喜，如今喜訊傳來，認真恭喜晒！

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