追求者眾慢慢揀　李施嬅認冧西化港人

藝人李施嬅擔任電台節目嘉賓，她表示熱爆劇《金宵大廈》中Alex和CoCo角色令她工作量和收入大增，雖然沒理酬勞增多少，但相當享受劇集效應令她登上事業另一高峰：「因為呢個劇，有日本、北京、美國嘅工作，最意外係因為題材關係，個劇唔可以喺內地播，但啲內地觀眾又可以喺另外渠道睇到，仲好鍾意我個角色，我搭北京機時，位空姐都叫我Alex。」她又指自己中咗「劇集效應」：「搭北京機時，有個BB喊得好大聲 ，我立即諗起喺劇集度 架飛機都係BB大喊完就墮機，嗰刻我真心驚有意外，所以喺IG錄咗段說話。」

問到如此投入角色，可有愛上對手陳山聰？她好決絕說：「咁又冇，因為佢有Apple（山聰女友），同埋佢真人同個角色好唔同，劇內面佢蠢蠢哋，真人唔係咁，我見過佢好多醜態。」又指和山聰是「兄弟情」，山聰結婚一定到賀兼送大利是。

問她現可有更多追求者？她直認：「有嘅，其中一個大家都有興趣（好感），不過我好忙冇時間。（咩人?）係香港人但好西化，唔好講咁多，怕嚇走其他人，十劃未有一撇，我要明年年尾先得閒啲，況且我仲係3字頭，唔急。（唔好要人等咁耐！）有啲嘢係值得等嘅，好似喺劇入裏山聰都等到下一世啦。」

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