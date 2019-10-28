《牛下女高音》劇透：大爆靜怡關係再緊張

第十六集 (10/28)

自從雪兒（黃心穎飾）捨身相救後，Nam（張振朗飾）不自覺對她流露隱藏已久的感情，雪兒偶爾的關懷都令他有所依戀。靜怡（龔慈恩飾）終解開「外遇之謎」，頓感釋懷，為了和大爆（吳岱融飾）修好，想出連串約會，期望重拾拍拖感覺。可是大爆卻有意無意避開靜怡，令她大感沒趣。最讓靜怡不悅的是大爆事事記掛一班舊同學，靜怡為了大爆甘願到劏房為眾人煮飯，不過黑仔（曾偉權飾）一句無心快語，引爆了夫妻間的炸彈！雪兒想跟子儒來個了斷，子儒則滿懷希望和她見面，詎料這次見面引爆另一枚炸彈……

第十七集 (10/29)

雪兒得知Nam一直受子儒之託照顧自己，一怒之下竟在校長面前直言Nam不是她的丈夫，不過翌日校長卻完全忘記此番爭執。Nam到酒吧買醉，碰巧大爆一眾在此為惹怒靜怡一事苦惱，遂猜測他和雪兒吵架，把爛醉的他帶回劏房，種下了另一個麻煩的開端。黑仔遇到一位女住客，她每次出現都為黑仔帶來希望甚至好運，促使他對這位「幸運女神」朝思暮想。樂極忘形的黑仔再次因無心之失，激怒本已原諒眾人的靜怡，大爆真的大難臨頭了！

第十八集 (10/30)

大爆表面慘被趕離家寄居劏房，實際上有如出獄般享受，與眾人放縱吃喝玩樂笑話當年，甚至一同到離島郊遊，重拾那些年的樂趣。可惜最終樂極生悲，大爆受傷，引致靜怡將抑壓的不滿爆發，令二人關係再次出現矛盾。為抹去對雪兒的非份之想，Nam勉強與交友程式中物色到的對象Alexa約會，面對高顏值的Alexa令他一時不知所措。不過一宗突發事件，令Nam醒覺！黑仔突然收到「幸運女神」要搬屋的消息，把他從天堂轟回地獄……

第十九集 (10/31)

「幸運女神」張小姐只是搬到同座另一單位，黑仔頓時心情轉佳。大爆的坦誠和真情打動了靜怡，靜怡仍舊要大爆講出他最想要的生活，大爆當場啞口無言。眾男已厭倦放縱生活，希望大爆早日回家，大爆惟有扭盡六壬，誓要跟靜怡冰釋前嫌！黑仔忽晴忽暗的「少男心事」，令眾好友摸不着頭腦，而他未敢坦言為情所困，又不知如何拉近和女神的距離。Nam明知自己跟雪兒不會有結果，亦不願找Alexa當水泡。但原來雪兒對Nam的感覺也……