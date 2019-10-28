《解決師》劇透：太子搶做龍頭激死蔣滔

第十一集 (10/28)

蔣滔（羅樂林飾）決定正式退出進興，Jovy（唐詩詠飾）隱約感到太子（李天翔飾）與蔣滔之間有不妥。蔣滔將龍頭之位傳予天爺（杜燕歌飾），要切斷太子與黑道所有聯繫。天爺高調舉行慶祝會，幗纓（張文慈飾）帶隊到場拘捕兩大坐館……Jovy與O Sir（王浩信飾）帶領學生到社區中心開幕禮表演，蔣滔難得能欣賞女兒表演，心感喜悅。頌如得悉太子已將龍頭之位收歸囊中，蔣滔聞言大受刺激昏倒。蔣滔送院，太子始知父親患病，卻依然堅持己見，頌如（陳敏之飾）怒斥太子。O Sir前往探病，察覺醫院暗藏殺機……

第十二集 (10/29)

Jovy、美霞陪伴蔣滔準備手術，太子、蔣滔單獨傾談卻未能化解衝突。頌如依蔣滔授權接任滔天集團代主席，太子帶同另一份授權書奪權。高俊（丁子朗飾）四子在街頭遇黑幫仇殺，高Sir稱讚高俊處事機智，父子和好。O Sir推斷太子欲對蔣滔不利，前往醫院保護，果然有殺手行動。Ace（馮盈盈飾）找到警隊有內鬼的線索，Man Sir（張頴康飾）發現幗纓有所隱瞞，欲試探她。O Sir與Jovy帶蔣滔逃離暗殺，Jovy認定O Sir就是當日救她脫離險境的神秘人。

第十三集 (10/30)

暗殺蔣滔事件告一段落，Jovy追問O Sir真正身份不得要領。太子知道是手下小鳳（黃嘉樂飾）策劃暗殺，怒極。頌如終向Jovy母女透露太子野心真相，並申請臨時禁制令，禁止太子調走公司資金。O Sir相信Chloe（張曦雯飾）之死與Andy（秦啟維飾）製毒引發意外有關……蔣滔醒來，決定與太子斷絕父子關係，並明言太子不能再染指滔天集團。Man Sir致力打擊剛上任龍頭的太子，與小鳳起衝突。進興嘍囉傻達跟蹤Ace，Ace看似身陷危機……

第十四集 (10/31)

Man Sir制服傻達（張彥博飾）後送Ace回家，Ace隨即接到恐嚇信。Man Sir與Ace監視小鳳，遭對方設局……Man Sir準備升職面試，卻因網上流傳他毆打傻達，需停職接受內部調查。蔣滔出院回家，Jovy勸太子留低不果。蔣滔表面已放棄太子，實質暗中搜集其犯罪證據。O Sir帶Jovy減壓，及後看着她在街頭表演，不禁心動。Jovy從大學年冊中察覺O Sir身份有異，又意外發現他與Chloe是情侶……

第十五集 (11/01)

Jovy得知O Sir與Chloe的關係，清楚他忘不了Chloe，感覺與他難以開始。Man Sir停職期間，仍鍥而不捨調查警隊內鬼，並追查至離職警員黃立群，遭立群痛罵，心生疑惑。太子助澳洲黑幫洪和龍頭喬奕鋒（彭皓鋒飾）進軍香港，蔣滔即成立新進興擾亂太子，成功令奕鋒對太子稍失信心。Linda（胡琳飾）建議O Sir離港，以免暴露身份，O Sir始知她與John仍有聯絡。O Sir得悉太子可能對付蔣滔，Jovy有機會成為目標……

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