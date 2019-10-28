東京行紅地氈　郭富城楊千嬅掛住仔女

影帝郭富城（城城）與影后楊千嬅孭飛的電影《麥路人》，入圍《第32屆東京國際電影節》的「亞洲未來」單元，二人盛裝現身開幕禮紅地氈，吸引不少外國傳媒採訪，剛慶祝完生日的城城心情大靚，於訪問中大談戲經！有傳媒亦問到兩位星級父母可會否掛住子女，千嬅說：「當然掛住啦，因為之前都離港工作，成日唔喺香港嘛，不過今次我都有去Shopping，趁機充電同輕鬆吓！」而城城則表示：「小朋友係每日都會掛住，而工作時就要專心工作，工作完就會好掛住家庭。」

對於該片入圍競賽單元之一，城城丶千嬅相當支持導演，城城指電影帶出極具話題性的社會問題，並不只限於香港，寄望透過電影節引起亞洲，甚至國際觀眾的關注：「電影得到電影業界肯定當然開心，但最重要是可以把這套電影帶到不同地方，令世界各地觀眾都感受到電影所帶出嘅信息。」首次出席該電影節的千嬅，就表示能夠與城城及劇組一同踏上紅地氈感榮幸。而該片於明日的首映禮，門票亦已全部售罄，反應不俗。

除了東京國際電影節，該片亦被第4屆「倫敦東亞電影節」（London East Asia Film Festival）選為閉幕電影。

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