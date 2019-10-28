黃貫中同6大搖滾樂隊混戰

樂隊Beyond的結他手黃貫中（Paul）結合6大搖滾樂隊好友Soler、ToNick、Cassette、秋紅等，於將於12月7日假澳門新濠影匯綜藝館舉行《Let’s Mixture Rock Party融洽搖滾派對》。

Paul跟6大搖滾樂隊好友無論幕前幕後都合作無間，今次演唱會構思，主題名為融合搖滾派對，當然不少得有大混戰部分，由黃貫中與6隊搖滾勁旅同台Jam歌。演唱會海報以漫畫做構思，邀請了年輕一代漫畫家兼結他ToLee設計及執筆，將阿Paul與6隊樂隊都變身為漫畫人物。

阿Paul自從2016年在九展舉行過個人音樂會後，已有3年沒有舉行個唱，今次阿Paul專誠邀請6大搖滾樂隊一齊大混戰，演唱會上阿Paul將會跟每一隊樂隊Jam歌，阿Paul今次與6大樂隊一齊大匯演Beyond經典金曲《海闊天空》，可以說是搖滾界一大壯舉，他表示非常期待。

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