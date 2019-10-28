新碟憶初出道　許廷鏗聽到眼濕濕

歌手許廷鏗（Alfred）今晚於戲院舉行新碟《拾》的優先場，更邀請擔任新歌《雪糕》的作曲人兼好友吳林峰，到現場以結他伴奏首次唱出其新歌。早前Alfred透露新碟附有10個封面，他笑言：「有Fans話買10隻再反唔同封面，正式發售係下個星期，仲有一個星期嘅時間，入面會有7首全新歌，咁就可以每日宣傳一首，隻碟出就大家都識唱。今次搞呢個優先聽新碟活動，都想畀大家一個放鬆嘅空間，又邀請咗啲製作團隊嚟做分享，依家出碟真係唔容易，多謝公司支持。」

講到新碟其中一個笑到見牙唔見眼的封面，Alfred表示這笑容是最熟的朋友才會見到：「真心笑出嚟，拍攝現場突然有雪糕食。（有冇執吓啲笑紋？）冇，依家仲頂得住，過多兩年就可能有少少。」又自爆活動開始前有將新碟聽過一次，聽到眼濕濕：「隻碟叫《拾》，都係畀我拾回初衷，諗番起出道嘅時間，有感而發到人生真係有幾多個十年？（之後會再搞小型音樂會？）有構思緊，但諗緊以咩形式，或者可以去10個同Fans有共同回憶嘅地方唱Live，未必係要大製作，都係想搵機會聚首分享。」

跟吳業坤和胡鴻鈞合作？

最近跟不同歌手好友開Live唱Cover，Alfred笑言Fans好鍾意他跟吳業坤及胡鴻鈞這兄弟拍檔：「未必係要同公司先合作，做IG Live係一個直接表演同時又可以做到宣傳，都多咗人去訂閱我個頻道。」

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