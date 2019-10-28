謝東閔蝦碌迷路　袁偉豪喪跑後來居上

藝人袁偉豪與跑手莫紫凌、同學利定恒和藝人好友謝東閔為《苗圃挑戰12小時慈善越野馬拉松》作賽，為小童助學籌款。今次是全程42公里接力賽，而袁偉豪個人負責跑第四棒，共15.7公里，要由城門水塘跑到大埔。袁偉豪接受東網訪問時，被問到經常跑步的他事前要否狂操練時，他謂：「梗係要操啦！所謂跑開只不過唔係零開始，但今次要由城門水塘一路沿住山路跑去麥理浩徑一條好斜嘅路，又要孭水同食香蕉、麵包補給，好在最近天氣唔係太熱，自己都用咗個超水準嘅時間衝線。」問到今次酬得多少錢時，他謂：「一共籌得幾多還未知，但以我名義支持的籌得六位數字，有位善長都捐咗廿幾萬。」

袁偉豪又爆謝東閔賽跑時的「蝦碌」小插曲，由於第一棒的莫紫凌拋離對手帶頭，之後跑第二棒的謝東閔跑上山時就沒有其他選手跟跑，一度於山上迷路，上了另一個山，浪費了一小時有多，幸而第三棒急起直追，最終他們拿了第三名，總算有交代。

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