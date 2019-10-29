同鄉哈妮克孜攝位！迪麗熱巴跌出「四美榜」

被譽為「新疆四美」之首的迪麗熱巴登上事業頂峰，撼低楊冪成為雙料視后，但剎那光輝不是永恒，最近竟被零代表作的同鄉哈妮克孜一腳舞步踢出「四美榜」，禍不單行是輸人又輸陣，負面新聞不絕令她壓力爆煲，爆喊後悔做藝人！

27歲的「無死角美女」迪麗熱巴，與鄉里佟麗婭、古力娜扎及麥迪娜以「新疆四美」之稱靚絕內地演藝圈，當中迪麗熱巴在前經理人楊冪強勢打造下人氣最強，去年在內地《金鷹獎》中更撼贏楊冪創下兩個第一，成為90後首位奪「最具人氣女演員」及「觀眾喜愛女演員」的雙料視后。可是升得高卻跌得更痛，最近有網友發起新一屆「新疆四美」投選，迪麗熱巴竟跌出四大，被23歲的新女哈妮克孜「私了」，其餘三美則排名依舊，令「巴迷」大跌眼鏡！

演技唔掂扮大牌

網民即時「Fact Check」迪麗熱巴的「死因」，除受一舞傾城的「小仙女」哈妮克孜狙擊外，有指迪麗熱巴近年有人氣回落之勢，輸在過度曝光做到殘、只賣靚樣不賣演技、被爆扮阿姐「欺凌」臨記等，當中最重創是有傳她在《漂亮的李慧珍》中的「不在線」演技，奪得鬥人氣的「最具人氣女演員」尚算合理，但撼贏孫儷與劉濤等實力派前輩爆冷捧「觀眾喜愛女演員」實在難以服眾。

錯過摯愛最後一面

其實迪麗熱巴出道至今捱足6年，貴為最年輕視后、身價破億人民億的她，日前卻在內地節目《慢遊全世界》中，淚崩道出成名代價，最令她耿耿於懷是未能送一手湊大她的姥姥（婆婆）終！4年前拍攝《克拉戀人》期間，她收到病急姥姥等她回家的消息，可是劇組不放人，她只好關上全房的燈，匿在被窩大哭。翌日得知姥姥過身，她傷心崩潰，望着窗邊喃喃自責：「真的會有恨的，我為甚麼要當演員，為甚麼做這份工作啊！」而另一次當眾哽咽是受不住輿論壓力，她說：「一、兩年前對熱搜特別敏感，整個人快窒息了，尤其看到惡評，不但相當難過，還曾在夜裏偷哭。」