奧斯卡州長頒獎禮舉行　眾女星盛裝鬥靚

《奧斯卡州長頒獎禮》（Governors Awards）前日於美國洛杉磯舉行，今年榮譽獎4位得主包括荷里活鬼才導演大衛連治（David Lynch）、現年91歲的意大利女導演Lina Wertmüller、美國男星Wes Studi以及奧斯卡最佳女配角得主名女星珍娜戴維絲（Geena Davis）。其中珍娜獲頒人道獎。而最巴閉就是Lina Wertmüller，她是影史上首個獲奧斯卡最佳導演提名的女性，1975年她憑住電影《亂世變色龍》（Seven Beauties）而獲提名，最終亦成功獲獎。

大批一線紅星亦盛裝撐場當中包括湯漢斯（Tom Hanks）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、狄高達莊遜（Dakota Johnson）、史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、查理絲花朗（Charlize Theron）、美琪賴恩（Meg Ryan）、奧莉花懷特（Olivia Wilde）、史嘉娜祖漢遜（Scarlet Johansson）、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）以及其新作《艷舞大盜》（Hustlers）華裔女星拍檔吳恬敏（Constance Wu）等。

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