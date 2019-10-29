東方日報C1：章子怡佗B七個月做評審當胎教

國際影星章子怡今年4月被指懷第二胎，有望為一直恨仔的老公汪峰添慈姑椗，但兩人一直沒有承認。直至昨日，子怡現身東京國際電影節開幕禮時終於宣布佗B喜訊，透露已懷孕7個多月，全程面露幸福笑容！老公汪峰隔空讚老婆佗得靚，大方放閃。

《第32屆東京國際電影節》昨日舉行開幕禮，最大亮點是出任評審團主席的章子怡報喜！多次傳佗B的她昨日率領眾評審見傳媒，身穿黑色晚裝明顯肚凸凸，致詞時終於親自公布懷孕好消息，並以雙語表示感謝大會對她的信任，笑言今次當評審主席是對肚內30周大的BB最佳胎教，獲全場熱烈鼓掌。

除了親自宣布，子怡還在網上發文剖白再當媽媽的心情：「我來和大家分享喜悅啦！今日身份～第32屆東京國際電影節評審團主席，未來8天，我會跟其他4位夥伴在14部作品中評出7個重要獎項。今日特殊身份～愛崗敬業堅持工作的準媽媽，孕期30周，體重116斤（持續上升中），這兩個身份都讓我無比驕傲！感謝大家一直以來對我的關心和支持！」雖然體重上升至約128磅，但老公汪峰則隔空氹老婆，指她的身形依然纖瘦，完全看不出肚子，又指太太挺肚做評審主席「辛苦了」，大晒恩愛！

袁詠儀開口中 唔使再守秘密

現年40歲的子怡，2015年與內地歌手汪峰在港註冊結婚，同年12月誕下愛女「醒醒」。汪峰先後育有三名女兒「小蘋果」、汪璟怡及「醒醒」，據知他一直恨仔。今年4月，有傳子怡再度懷孕，但兩公婆三緘其口，一直沒有回應是否佗B，她亦如常出席公開活動，包括康城電影節；今年7月，她又於微博上載一張與李安的合照，當時已懷孕4個月，但看不出半點孕味；直至上月，子怡穿鬆身裙與汪峰一起出席「章子怡從影20周年」作品展開幕，當時出入都有老公細心攙扶，雖然沒有承認懷孕，但行動已相當明顯，早前更有傳她已在月子中心預訂房間。

子怡懷上第二胎，不少人都替她高興，有網友更發現今年初播出的內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第二季中，其拍檔袁詠儀（靚靚）曾在節目中笑說：「錄完這個節目就懷孕了！」想不到「開口中」，不少網友都讚靚靚「神預言」！她昨日亦在微博恭喜子怡夫婦，直言早前一個聚會中已得知對方有孕，如今終不用再守秘密，大方送祝福。

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