大隻佬另類用途　杜德智一招引學生做運動

知名健身教練兼藝人杜德智早前到學校教小學生做運動，他笑言起初接到這個邀請時，心裏非常忐忑：「起初真係有啲緊張，因為我經常教大隻佬，公公婆婆又教過唔少，但今次教8-12歲既小朋友，人數仲係350個，真係第一次。」

阿智準備今次活動花了很多心思，為令學生們精神更集中，特登在活動上播了不少錄影片段，小朋友見到片段的大隻佬都「嘩嘩聲」，成功贏到小朋友的專注度，期間，阿智跟學生們有大量互動，令小朋友更加投入，當在活動上提到自己曾做換股關節手術，有學生即大聲嗌：「咁樣會生銹㗎喎！」令他笑不攏嘴！

除了有搞笑事，阿智直言在做運動環節中，他揀選了很多好的歌曲，其中尾聲做紓緩運動時播了歌曲《Senorita》，估不到，令到學生們大有共鳴，一齊跟着唱：「啲小朋友一齊唱嘅時候，啲童聲真係好好聽同令人好感動，好難忘！希望下次再有呢啲機會，係一個非常開心嘅經歷。」

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