冇形象可言　吳浩康唔願認戀咪神有苦衷

歌手吳浩康出道至今花邊新聞不絕，他吸收過往的失敗經驗，如今戀上性感女神崔碧珈亦不敢高調認愛。他自嘲已沒形象可言，從未想過洗底，但絕不容許生命中再有醜事壞名聲。

37歲的吳浩康（Deep）曾被形容為花弗成性，身邊女伴多籮籮，最近就戀上36G「咪神」崔碧珈（Anita），起初戀情曝光他仍不願表態，有別過往大方認愛的行徑，他自嘲：「過往咁多段關係，冇單係成功。我都有自我反思，過往嘅處理手法既然個結果唔得，今次仲會唔會用同一個處理手法？唔大方嘅原因，係我想保護關係。」

阿Deep坦言與Anita的關係剛開始，未必會立即與朋友、同事分享，因為有一定壓力：「關係未穩定時有好多想法同決定，同大家公開講咗就要負責任，唔係淨係分唔分享咁簡單，希望大家明白。」又表示從不擔心公開戀情會影響形象，自嘲：「我個人形象仲有咩可以影響到？係怕公開會影響關係，因為啱啱開始，更加想保護段關係。咁多人參與，你一言我一語，係好大嘅輿論壓力，如果喺關係中可以避免就盡量避免，希望真係開花結果先同大家講。」

樂壇浮生冇退路

他承認現階段事業比一切重要：「37歲對男人嚟講，一定係事業衝刺期。」在樂壇浮沉多年，他學懂堅持：「我冇諗過退路，呢個係楊生（楊受成）教我，佢話後生仔出嚟拚搏，唔好諗咁多其他嘢，一條路行到底，從一而終，好好打拚自己事業！我唔係因為做嘅質素唔好而冇人聽，而係個人行為影響到形象，導致唔能夠好順暢發展事業，咁樣諗我內心冇咁難受，我先搞掂自己內在，我知道唔改變就冇得行，所以需要改。」

壞孩子無意洗底

歌唱比賽出身的Deep公認是唱得之人，但外界對他的印象總停留在大堆負面新聞上，他說：「冇辦法，呢個係自己嘅過去，過往係點再追究冇意思，我唔會特別放大呢樣嘢，惟有放低先可以向前行，但要記得呢啲嘢唔容許再喺我生命裏面發生。最緊要知道自己目標想要乜，只要有問題發生就努力解決。」

他自言從未想過洗底：「做咗嘅嘢人哋唔會唔記得，我只希望喺新一頁裏面，大家多個歌手去聽歌。壓力會有，但自己放低咗，因為面對嗰啲低潮時，有想法令我爬番出嚟，我都要做人，做人唔係要卑躬屈膝，做錯嘢即管吸收教訓，我需要挺直腰板繼續行落去。」

自愧不如陳奕迅

當年Deep被稱為「靚仔版陳奕迅」，原來以前他很抗拒這外號，笑說：「因為你哋話我樣似，唔係話我唱歌似，我想似佢唱歌嘛！依家人哋咁講，我會有啲唔好意思，因為差太遠啦，覺得自己未可以同佢相提並論，不過我會努力。」

一夜情？空虛兼蝕底

Deep由英皇一手栽培，儘管陷於人生低谷，公司亦沒放棄過他，一直給予機會。旗下歌手眾多，但並非人人有機會出歌，他除了推出新歌《船頭尺》，更獲公司揼本拍攝MV，並特別製作一齣微電影，以影像加深聽眾對歌曲的畫面、情懷，他說：「電影用配樂帶觀眾入戲，我哋就用故事帶大家聽歌。」公司全力支持，令他明白到並非只有他一個人在努力：「機會唔係必然，尤其經歷過親人離開同事業低潮，知道呢個世界冇嘢係理所當然。」

談到另一首新歌《善男信女》講男人一直遇不到真愛，只有霧水情緣，他說：「簡單啲講就係一夜情，表面好似好精彩，其實內心好空虛。」對於一夜情的看法，他坦言：「以前梗係贊同啦，但依家覺得男仔都會蝕底，要尊重自己身體多啲。如果有人覺得接受到咪得囉，但呢個未必係我嘅選擇，依家嘅我唔會，朋友有女朋友嘅，我都唔鼓勵。」

場地：Lapse Party&Studio、@lapse.party.studio

化妝：JudyCheung

髮型：Moe@IL COLPO（On Lan Street,Central）

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