解除限奶令　鄭伊娜蜜月遊泰盡情晒身材

藝人鄭伊娜（Ena）與唱作歌手老公潘敬祖（Felix）早前到泰國度蜜月，被下「限奶令」的Ena，獲准大解放換上多套泳衣晒身材，Felix全程以「老公視角」喪影靚相，認真廿四孝。

六間酒店盡情歎！

鄭伊娜與潘敬祖去年在日本舉行婚禮，今年3月在港註冊補擺婚宴，奈何婚後各有各忙，直至早前才抽出時間，飛到泰國曼谷及布吉度蜜月十天。

今次蜜月之旅，Ena表示住了六間酒店，盡情享受人生：「其實呢個旅程，我同Felix分別各自揀酒店，原本懶神秘咁，唔想畀對方知道安排咗啲乜，但最後發現大家都係book有私人泳池，又同酒店講叫職員安排啲浪漫擺設，所以出到嚟個感覺，發現大家真係心靈相通！」兩人坦言最難忘在布吉入住獨立別墅，Ena笑言每朝睡醒就可暢泳，非常健康：「曬住太陽睇書，又可以喺露天花園沐浴，夜晚就坐喺大水泡浮喺泳池睇電影，加上一望無際嘅沙灘打鞦韆，仲有花瓣浴同蛋糕，成件事真係好浪漫。」

咪咪自由喇！

難得酒店享私人泳池，Ena帶備多套泳衣，除游水外，還在池邊大擺甫士留倩影，而Felix就變身攝影師幫太太影靚相，Ena說：「Felix同我拍拖開始，已經畀我訓練有素，所以唔使影好多次，就已經有好多靚相，不過今次有啲相佢覺得太性感，叫我唔好放上網，哈哈！」Felix坦承平時不准Ena太過暴露：「始終我都傳統，有時太性感唔係幾好，但游水就梗係着泳衣啦！所以破例畀太太性感靚吓！」

飛索尖叫失禮晒！

平時大家去泰國，必定在商場大出血，今次兩夫婦卻反其道而行，選擇遊覽名勝，親親大自然，Ena說：「我哋去咗經典電影《007》取景嘅布吉島，其實都冇咩行，不過吹住海風真係好舒服，我同Felix都扮番個經典甫士，影吓相、玩吓！」此外，她又挑戰自己大玩空中飛索：「老公係歷奇教練，佢事前都有同我講解點玩，所以唔係好驚，但又唔知點解玩嗰陣不停尖叫，搞到等緊玩嘅小朋友都笑唔停。」Felix說：「其實我覺得太太係驚嘅，但佢冇講，我梗係扮唔知啦！所以當佢玩完時，我都讚太太咁有勇氣，畀多啲鼓勵同信心佢。」

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