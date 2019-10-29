入行10年　許廷鏗雙線行駛嘆身心疲累

「人生有幾多個十年」，正正適合形容歌手許廷鏗（Alfred），皆因呢日佢喺網上分享入行10年嘅感受：「10年前我參加了一個唱歌比賽，28號就是我當時的參賽號碼，我這個28號一直不太懂好好表達自己，感激今個28號有你們願意，與我同行讓我拾回勇氣回顧一下過去。」佢又指最近同中學同學聚會，自覺成長唔少，但當然呢段時間亦有攰嘅時候：「學多了一點面面俱圓，學會怎樣待人處事；一方面也覺得自己沒成長了多少，還是中學生般任性的喜歡唱歌，尤其看到同學事業有成，成家立室，內心有一下都會覺得自己沒大透。親朋好友鼓勵我繼續努力唱下去的同時，也會有家人看到我累了，希望我好好的做好本業，十年來不斷求進步雙線行駛，滿足大家對我的期許，或許不想讓人家失望就是我最大的動力，難免都會有一句內心話『值得嗎？這樣的我開心嗎？』」

雖然有時候會覺得身心疲累，但佢明白得到愈多，就愈有能力影響別人，同埋佢亦趁機宣布第10張大碟即將推出：「我選了這張唱片封面，這樣的我其實是我最想做到的，還有條件『任性』、還有條件『無拘無束』、還有條件『笑』同還有『你們』。」

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