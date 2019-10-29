吳亦凡失散「妹妹」　吳卓凡處女行貓步

去年在陳偉霆及吳亦凡等主持的內地節目《下一站傳奇》中，憑靚樣靚聲兼超卓舞技而奪得女子組冠的吳卓凡，因名字及外形跟吳亦凡相似，曾被網民說是失散多年的親妹，就連主持之一的G.E.M.鄧紫棋看過她的表演也說：「這一定是兄妹了！」奪冠後吳卓凡不單成為人氣偶像，更成為時尚品牌寵兒，日前偕同同公司的師妹姚依凡，於上海出席《第二屆中國全新時尚年度風尚大秀CGC潮流女孩盛典》，並齊齊獻出第一次！

原來兩人首次踏足天橋擔任星級模特兒，並為時裝騷打頭陣，率先出場。雖然吳卓凡舞台經驗豐富，但行天橋卻給她另一番體驗，她說：「非常緊張，但也非常期待。」而姚依凡則說：「第一次走秀超緊張，不過站在舞台燈光下的感覺真的太棒！」

騷後她們一起到場中的品牌專櫃觀賞最新的服飾外，當然有大批粉絲緊隨，吳卓凡在場館外見到粉絲，不忘親善揮手問好。不少網民在網上紛紛討論，大讚兩人天橋初體驗不錯，又笑言她們對模界有威脅性外，又說師妹姚依凡樣子甜美，猶如鄰家小妹妹。

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