加州山火來襲　阿諾緊急疏散取消首映

美國加州山火延燒至今，火場不斷擴大。州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周一（28日）宣布全州進入緊急狀態。有1萬間房屋被波及居民要緊急疏散，其中多位名人紅星包括NBA湖人球星勒邦占士（LeBron James）、荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）與前妻瑪莉亞舒拉弗（Maria Shriver）等。

阿諾昨日晚上於社交網留言指他與家人凌晨3時30分安全地撤離寓所，他說：「如果你在疏散帶，你唔好搞搞震。快啲走。現在，我要感謝世界上最好的消防員，他們是真正的動作英雄，他們冒著危險來保護他們的加州同胞。」至於勒邦占士亦於社交網留言透露因為要撤離寓所而一度冇家可歸周圍搵地方住，之後他再留言報平安表示為家人找到安全地方暫住。

由於加州山火來襲，原定昨晚阿諾主演的新作《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）於洛杉磯舉行的首映亦因此而取消。派拉蒙電影公司方面表示會將原定安排好的首映慶功派對食物捐贈給美國紅十字會，提供給受火災影響的人士享用。至於在新片《Playing With Fire》中飾演消防員的動作男星John Cena亦宣布會捐出50萬美元（約390萬港元）協助洛杉磯消防員撲滅這場火。