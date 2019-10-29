Ed身家高達1.7億鎊成英國30歲以下最富有明星

英國《Heat》雜誌公布年度30歲以下英國最富有明星排行榜，結果現年28歲的英國唱作男歌手Ed Sheeran以1.7億英鎊（約17.12億港元）而成為今年之冠！

由於去年排首位的英國靚聲天后Adele因已31歲超齡不合資格入圍，而僅次於Ed排第2位就係身家高達9,000萬英鎊（約9億港元）的「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），他的收入大部分來自「老本」即《哈》系列電影，至於拍檔「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）就以5,700萬英鎊（約5.74億港元）身家排第4位。

至於英國男子組合One Direction（1D）成員Harry Styles就以6,400萬英鎊（約6.48億港元）身家排第3位，成為1D之中最疊水一個。而在幾位隊友中以前隊友Zayn Malik身家最少僅得3,800萬英鎊（約3.82億港元）排第10位。而新紮男歌手Stormzy以及小天后Dua Lipa今年就雙雙打入榜，分別排14位及15位。

至於30歲以下全球最富有明星排行榜方面，22歲美國真人騷小富婆Kylie Jenner以7.36億英鎊（約74.15億港元）冧莊成為冠軍。而Taylor Swift、Justin Bieber、Miley Cyrus以及珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）則排2至5位。