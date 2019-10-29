環保式拍MV Nowhere Boy衫都唔着

Nowhere Boy去到郊外拍MV，一睇就覺得好大自然。

樂隊Nowhere Boys新歌《火樹》以環保做主題，身兼作曲和填詞的樂隊小提琴手漁佬，希望藉着新歌喚醒人類愛惜大自然，他說：「首歌係講如果地球剩番最後一棵樹，而呢棵樹着火，我哋應該點做？我哋要反醒！」

今年9月亞馬遜森林大火災全球關注，再次響起環保警號，《火樹》早於年初已寫好，而且是整張唱片的第一首完成的作品，但偏偏唱片推出後，成為最後一首派台歌，其實Nowhere Boys一直希望世界變好，環境變好了就用不着這首歌。

環保從生活做起，每個人一小步都可以影響別人，甚至影響世界。結他手Ken是素食主意者，而且他更會在家裹的田園有機耕種，以廚餘做天然肥料。低音結他手Hansun、漁佬和Van雖未能全素，但會自備餐具和飲管，鼓手Nate揚言盡量以滑板代步，避免開車，減少碳排放。

今次MV拍攝亦非常「環保」，Van說：「MV以大自然山林大海做『主角』，而我哋只係以剪影表達，一來希望觀眾重點喺大自然景色，二來我哋就唔使化妝着靚衫，連髮型都係因為其他工作順便用埋！我哋當中只有Nate一個成員見真『身』，為貫徹環保主題，佢冇着衫，直情全裸上陣！」Nate笑說：「導演只係要拍我上半身，但我就徹底全裸上陣！」

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