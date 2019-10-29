粤劇界陷寒冬　李居明調整演出時間獲支持

新光戲曲文化主席李居明昨日正式宣布，因應香港近期的大型公衆活動，原定賀歲的兩齣粤劇將會作出新的變動，將周六及周日兩場夜場改為日場。

李居明表示，由於粵劇多為長者觀衆，其家人會因應安全及交通問題而勸阻長者晚間觀賞演出，前景不明之下，粤劇界及文化界勢必進入寒冬，業界必須面對現實作出應對來自救。新光已決定調整賀歲劇《粤劇特朗普》及鳴芝聲的《大红袍》演出時間，將周六及周日夜場改為日場，下午二時半開鑼，晚上休演，名之為「周六日下午睇粤劇」。李居明此一大膽新提議，即獲粤劇同行叫好及支持，個別話劇界人士亦紛紛效尤，計劃未來一年內之周六日檔期改為下午演出。

李居明分析，因粵劇、話劇等演出均於三個月前預訂門票，如不毅然作出調整，務必癱瘓香港整個文化及戲劇活動，故他率先行出這一步，既是要為粤劇從業員打支強心針，另一方面也是為觀眾的安全着想，最終目的是不希望香港的現實氣候影響行業同人的生計。事實上，過去四個月以來的大型公衆活動，已令香港的文化及粤劇運作陷於癱瘓及前所未有的危機！

另一方面，內地劇團及藝人也因審批程序出問題而未能來港，令多場演出被迫臨時取消。李居明透露，已開賣票房在西九戲曲中心演出的《秦王孟姜》及《情話蘇東坡》，就是因為內地演員來港的審批手續出問題而被迫取消演出，主辦單位損失慘重。

與李居明多番合作的知名文武生龍貫天十分贊成、也十分感謝大師對粵劇的愛護和貢獻，衷心支持他的一切改變。

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