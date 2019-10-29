湯寶如搞節目最想請陳奕迅：睇住佢出道

歌手湯寶如（湯記）今日上電台宣傳最新主持的ViuTV音樂節目《Chill Club》，她透露節目暫定有13集，現時已錄影了6集：「搵嘉賓方面都有難度，就檔期又要睇唱片公司。尋晚播出咗第一集反應都好好，勾起好多人嘅回憶。（有冇請朋友上節目？）有呀，有趙學而、王馨平呢啲好耐冇見，仲好想請方皓玟同陳柏宇，有Young啲嘅嘉賓、又有啲資力深嘅。」之後湯記再點名話夢想是請陳奕迅做嘉賓：「我真係打咗電話畀佢經理人問，但佢要準備演唱會，又有好多嘢做。（點解係夢想？）佢真係好難請，記憶中佢冇上過音樂節目，我睇住佢出道，好欣賞佢，見到佢咁成功，應該要上一上嚟。」

湯記指節目形式猶如去酒吧聽歌般，同觀眾近距離接觸之餘，現場又可以飲飲食食，感覺好Chill，同之前於TVB主持的《流行經典50年》大不同：「每集大約請兩位嘉賓，一個做主打，一個係素人嘅隱世歌手，有做廚師、的士司機，又會請樂壇新人，畀個平台佢哋宣傳，節目以音樂為主，都冇乜講其他嘢，錄影時間相對都快好多。」最後湯記大爆節目內容：「有一個女仔素人，係做幕後嘅，佢彈得唱得，記住留意。」

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