月中來港會粉絲　車銀優拍真人騷食咖哩魚蛋

有「臉蛋天才」之稱的韓國男團ASTRO成員車銀優，本月19日在香港舉行首個個人亞洲巡迴粉絲見面會《Just One 10 Minutes》，而車銀優此行更為香港粉絲準備大禮，提早來港拍攝一連五集的真人騷《與車銀優的一天約會》，節目中他會公開飛機上的珍貴自拍及見面會精華片段，更全程貼身追蹤，大玩快問快答遊戲及品嘗香港美食，揭開銀優不為人知的一面。

銀優在節目中試食了多款香港街頭美食，又用廣東話講出燒賣、珍珠奶茶等名稱，但卻被咖哩魚蛋考起：「有一點辣呢！味道有點像韓國魚糕，也有一點咖哩的味道，不過大家應該知道，我不能吃辣，很辣啊！」他又笑言自己最愛港式蛋撻，因為本身很喜歡食麵包，在韓國也會買來吃，他又自爆來港前有做足功課，發現不少旅客都推薦雞蛋仔，他吃了一口亦即大叫「好好味」，而車銀優更送上「吃播」必備的ASMR（自發性知覺高潮反應），讓粉絲聽到他吃東西的聲音。

而不時獲讚認真努力的銀優，早在見面會當日下午3點便到場準備，他坦言急不及待與港迷見面，又首次公開開騷前的準備方法：「開騷前我會多飲水，還有調整狀態，也會想像一下演出的順序。」