小粉絲遇女神　馬浚偉攬實周慧敏唔放

藝人馬浚偉在第三場演唱會上，請來讀書已情迷的周慧敏（Vivian）擔任特別嘉賓，他全程表現如Fans一樣，女神拉住他行到台中，開口大讚：「你真係好靚。」Vivian問他兩人打扮可合襯？馬浚偉回答：「人要不斷進步，學海無涯，我努力讀書就係因為要學襯得起你。」他強調是其忠粉，每次Vivian開騷時定必場場買飛捧場：「我仲帶埋寫住『I Love Vivian』嘅訂造燈牌，仲坐第一排，好想同你握手，不過同喺台度嘅你都隔九丈遠。」

馬浚偉還自爆瘀事，有次他睇騷睇得好High時，又跳舞又舉牌，但身邊的座位突然多了一個人，望清楚下原來是Vivian的老公，馬浚偉說：「我立即收斂，唔咁大動作。」Vivian亦說記得，覺得他以藝人身份舉牌睇騷是很有「吉士」的表現，又自言是馬浚偉的「生日禮物」，只是本來打算擔任其26號48歲生日時的個唱嘉賓，可惜個騷要改期，不過送禮物沒有限期，馬浚偉把握機會約Vivian補食生日飯，Vivian欣然答應。

兩人拖手合唱期間，馬浚偉再讚她：「你嘅靚冇變過。」Vivian禮上尚來：「近跟距離睇，你都好似韓劇啲男主角。」冧到馬浚偉暈晒浪！

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