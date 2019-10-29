徐天佑同台零交流　黃又南：各自做鍾意嘅嘢

藝人黃又南出席電影節活動，與Shine拍檔徐天佑同場成焦點，二人上台時零交流，事後有應記者之邀合照，但婉拒齊齊受訪。談到與天佑「分家」，又南表示：「其實喺年初大家開過會，決定各自做鍾意做嘅嘢，呢啲之前經理人公司都回應過，咁都唔排除可以日後有適當時機再聚。」有指天佑近日對社會運動的言論，影響到又南的工作，又南卻坦言：「我啱啱先喺馬來西亞拍完野返香港，之前喺香港亦客串咗新戲《一秒拳王》，如果冇工開都會練嘢，想增值自己『備戰』。」

他又透露拍《一》片扮演男主角周國賢父親：「係演佢回憶童年嘅嘢，今次講我係爛賭爸爸，我要摑扮佢童年嘅小朋友，雖然借位拍，但我本身好鍾意小朋友，而人哋父母又喺現場，搞到我唔知點好！」而今晚他又與另一新戲中扮演自己童年的小朋友同場，二人性格相似，且齊齊叫謙仔（黃又南原名黃德謙），故感情不錯，又南笑言二人可考慮上契。

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