剃頭戴假髮掩飾　周冬雨終於還得神落

內地女星周冬雨近日於社交網上載一張平頭照片，並寫道「新來的舊照」，當中最大亮點就是她一頭超短髮，原來她早前因為拍攝電影《少年的你》而剃頭，該片近日終於上映，更錄得不俗票房，教台前幕後興奮非常，亦令特別為角色犧牲而剃頭演出的冬雨帶來安慰。

因該片拍攝期間，冬雨為角色保留神秘感，出席活動時會戴上假髮或配帽造型出現，更曾被批評髮型醜陋！她當時表示只是喜歡戴帽，原來是避免被外間知道是電影造型。而日前她受訪時提到剃頭一事，冬雨終可一臉輕鬆回應：「其實沒有像大家說的那樣，女生剃光頭後犧牲很多之類，就是為了角色，還有就是覺得挺時尚，我剃完頭之後，時尚圈的設計師都挺喜歡，但當時我只能說：『不好意思，不能曝光。』」如今新片反應甚佳，相信冬雨認真飲得杯落。而一班網民知道真相後，都紛紛大讚她專業呀！

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