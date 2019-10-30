東方日報C1：羅浩銘甩威吔頭插地險癱

動作演員羅浩銘於娛圈出名拚搏，早前他拍攝電影一場「倒頭樁」戲份時，發生嚴重意外，因威吔突然鬆脫令他倒插落地，登時四肢不能動彈，在場醫護人員即衝上前急救，一度擔心他全身癱瘓，並送他入急症室，幸最終逃過一劫！

做藝人難，做動作演員更難，經常打到遍體鱗傷，仍要死撐開工。去年憑劇集《特技人》「走葱」一角令觀眾留下深刻印象的羅浩銘（Ken），因有一副好身手，曾參與拍攝《變形金剛4》、《致命追擊》等荷里活電影，由於肯捱肯搏，加上操得一身肌肉，這位「爆肌鐵人」早年獲古天樂賞識，簽為旗下演員，在影壇大展拳腳。

雖然愈戰愈勇，不過拍動作戲始終有一定風險，早前他在內地拍攝電影時便遇上嚴重意外，險變殘廢！當日他與對手演出一場「倒頭樁」戲份，怎料威吔突然鬆脫，令體重達180磅的他倒插落地，頸部嚴重受創，受傷一刻，其頸部以下全部不能動，在場的醫護人員上前用針猛刺手、腳並進行急救，到達醫院即送往急症室照X光，幸頸骨冇斷，只是頸肌肉受重擊發脹，致令全身不能動，等了兩小時四肢才能慢慢再次郁動，總算逃過一劫！

郁唔到「頸以下冇晒知覺」

現已復原的Ken日前接受專訪，問到當時感受，他直言：「直插落地嗰一刻，我聽到條頸『霹啪』一聲，之後頸以下冇晒知覺，我好想郁但完全郁唔到，人生從未試過咁恐懼，嗰種感覺好恐怖，尤其我要靠身手搵食，第一時間即刻諗，我屋企人以後點算？第二個想法就係，個鏡頭用唔用到呢？」幸最終大步檻過，但在未知康復情況如何時，動作指導已經叫他返回劇組繼續開工，有苦自己知，而康復之後，仍要繼續拍「倒頭樁」戲份，由於該動作實在太危險，就連其他演員的「倒頭樁」都要做埋，他直言心理恐懼很大，但最後都能克服，完成拍攝。

繼續拍「導演未嗌Cut」

談到做動作演員的辛酸，他直言試過被大髀粗過腰的220磅泰拳拳王Alain Ngalani 用膝撞足一日，流晒鼻血都要繼續拍，事後，拳王不禁佩服他的毅力，還指無人能夠抵擋他多次膝撞，但Ken卻捱足幾個鐘，拳王問他何解可以頂到最後？他即道出周星馳《喜劇之王》的經典對白：「因為導演未嗌Cut。」

Ken學歷不俗，大可以做律師、警察，但他偏偏選了當動作演員，除了因為曾向亡父承諾過要為理想奮鬥到底之外，他直言身邊有不少恩人給他機會，才可以繼續走自己喜歡的路：「我想多謝嘅人好多，第一個當然係古天樂，我未簽佢之前都同佢合作咗好多套戲，佢一路都好照顧我，到依家簽咗我，佢仲會幫我發掘唔同嘅嘢，佢叫我試吓寫劇本，我寫完Send畀佢，佢真係會即刻睇，然後再畀番啲意見我，佢咁忙，都唔會忽視任何人，真係好令人敬佩！除此之外，仲有我經理埋人Teresa同埋姜皓文，佢哋都對我非常之好。」

場地：FIVE-Z Fitness & Wellness

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