阿仔做白老鼠　李悅彤拍片教整BB副食品

曾任「天使妹」的藝人李悅彤（Liddy）去年底升呢人母，最近全職做媽咪之餘最近亦開始做YouTuber，分享製作BB副食品，她直言自從BB長大開始吃固體食物，自己就負責炮製食物並在一些「媽咪Group」分享，發現很多媽咪都有疑問，於是決定拍片跟大家開心Share：「BB副食品看似簡單，但製作起上來係需要好多心機，又要均衡營養又要無糖無鹽少油，有啲食材BB又未食得要搵代替品，但又要整得好食款式吸引到BB，所以有時比大人食物要求更高更嚴謹㗎！」

講到要分配時間籌備定期出片，Liddy直言相當忙碌冇覺好瞓：「要照顧囝囝起居飲食之餘，仲要拍片，開頭係幾分身不暇！我就趁BB訓咗覺，凌晨研究BB副食品，亦會定時要同一班媽媽交流，可能有啲人對我整嘅食品有疑問，我都要盡快解答佢哋，到我瞓已經好夜，第二朝又要跟住仔仔好早起身，所以長期睡眠不足！」她笑言囝囝現在要化身白老鼠為她試食：「所以佢一日到黑都係食食食，喺拍攝之前要幫我試好多次。」

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