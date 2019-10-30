好邪門！陳慧敏遊陵墓講錯嘢拗柴要坐輪椅

歌手陳慧敏近日飛到印度嚟個唱遊之旅，期間有時間周圍參觀吓，其中喺胡馬雍陵墓誤踩坑洞，拗柴痛到唔郁得，最後要坐輪椅情況好嚴重，陳慧敏推測係同佢喺陵墓門口亂講嘢有關好邪門：「之前參觀咗唔少陵墓，去到胡馬雍陵墓時喺門口就話：『又係睇陵墓呀！』之後冇耐就差錯腳。」佢仲留言話：「人在異地拐到，還要是在印度…誰能來照顧我呢…？心確實很徬徨。最怕不是腳傷的痛，而是行動不便這回事…實在太麻煩了唉！」

之後陳慧敏再甫出隻腳包紮咗嘅相：「漫遊印度的豬蹄已長成十天，由於沒有停止行走，又在排燈節（屠妖節）時忍不住跳舞，腳痛傷勢有點反反覆覆的....但昨天終於決心買了繃帶包紮（其實我沒試過包繃帶…隨便包一吓）但瘀血有在退散了，感覺良好。」唔少網民都叫佢要小心啲，仲話見到之前佢隻腳腫到一大舊，一腳瘀血又紫又紅，都祝佢快啲康復！

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