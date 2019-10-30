高雲翔涉性侵案　受害人口述經過當庭爆喊

內地男星高雲翔和王晶（內地電影製作人）於澳洲悉尼涉性侵一案，於日前正式開審，今日進入第三天庭審。高提前30分鐘到達法院，身穿灰色西裝戴深色黑超的他，面對記者鏡頭略顯不自在，隨後他眉頭深鎖刻意躲避，並迅速進入法院。

受害方女當事人透過視像應訊，描述當晚在Gala KTV的經過，她稱當晚有很多人，高雲翔與王晶均在場，期間王晶坐在她身旁並坐得非常近，令她覺得不舒服，曾多次去廁所以避開王晶，中途王晶更用手攬着受害人的膊頭，她起初未有覺得奇怪，之後愈來愈覺得不舒服，再次起身去廁所躲避，於尾聲時，她表示王晶嘗試親吻她，她躲開了：「我並不想讓他親我，他還說了『親我』。」此時受害人情緒崩潰不停哭泣，法官詢問是否需要休息，她表示可以繼續但仍哭的很傷心。

於庭上播出KTV內的閉路電視拍下的片段，見高雲翔坐在受害人右邊，王晶主動坐在她的左邊，除主動把頭靠向受害人外，更將受害者攬入懷中，受害人曾嘗試用手將王晶推開，隨後王晶更撫摸受害者的面，之後於片段中見受害者起身，她於庭上補充表示：「我當時起身準備去廁所。」接近凌晨二時，KTV房內只剩下三名收拾房間的工作人員及受害人與王晶，二人坐得好近，其後片段便是二人離開KTV走到街上的情況。