無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》入面,「大小姐」林淑敏 同埋「賀碧雲」李綺雯兩位同樣霸氣十足,劇情講到佢哋之前喺果欄發生不愉快事件,之後不打不相識,最後仲做埋好朋友添!

原來現實生活中,林淑敏同李綺雯兩位勁有緣,同樣係十月生日之星嘅佢哋,生日只係相隔一日,真係緣來沒法檔!李綺雯留言:「大家知唔知其實我哋差一日生日㗎,佢17,我18~#10月17日 vs #10月18日#林淑敏 vs #李綺雯#龍力蓮 vs #賀碧雲#龍家大小姐 vs #賀家大小姐」唔少網友都話估唔到佢哋真係咁有緣,劇內劇外都咁老友!

