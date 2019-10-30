U形胸上熱搜　熱依扎感嘆：有甚麼可開心？

「新彊四美」之一的內地女星熱依扎，早前以「中國版長澤正美」自居並說要寫信給日本名導北野武，立刻引起熱話。近日她前往日本出席東京國際電影節，期間到淺草寺祈福求平安符外，更在社交網晒給北野武的信件，未知是否有機會交給對方。她同時網晒噴血性感照派福利，即有網民問她是否以此打扮上陣送信給北野武。

熱依扎以牛女打扮，戴牛仔帽兼穿緊身衫，施展一招「中門大開」打造「Deep U」，雙峰幾乎破衣而出，「U形胸」吸睛度爆燈，她留言：「我是一個rocker，自己搭的配飾帽子，如何？」即引起網民嘩然，盛讚她身材出眾外，她更熱切地跟網民留言互動。有網民留言：「哈哈，有興趣整個馬甲線嗎？」她即回覆：「是不是要得有點多了？」有眼利網民留意到她胸口的痣並留言：「奔放，熱烈，如同胸口那枚朱砂痣。」她又回覆：「忘了拿遮瑕補了。那是過敏自己撓的。」另外，熱依扎之後又上載多張參加影展的低胸戰衣照，甫士多多，但竟有網民大讚她高舉雙臂的甫士是美在有個漂亮的腋下。

由於近日話題多多包括晒性感照等常上熱搜排行榜，她感嘆：「如果不是因為演技，才走到熱搜，對一個演員來說有甚麼可開心的呢？」

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