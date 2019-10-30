荷里活電影頒獎禮得獎名單　安東尼奧雲妮奪影帝后

第23屆荷里活電影頒獎禮（HFA）即將於11月3日在比華利山希爾頓酒店舉行，而昨日大會公布得獎名單。康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）憑西班牙鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）的自傳式電影《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）獲今屆HFA最佳男主角，而影后就由《Judy》的雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）奪得。至於男女配角就會由《愛爾蘭人》（The Irishman）的阿爾柏仙奴（Al Pacino）與及《婚姻故事》（Marriage Story）的羅娜甸恩（Laura Dern）奪得。而今屆荷里活事業成就獎得主就由查理絲花朗（Charlize Theron）獲得。

而其他獎項方面，漫威（Marvel）超級英雄賣座片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將獲頒荷里活賣座獎。韓國名導演奉俊昊就憑《上流寄生族》獲今屆荷里活製片人獎。男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）憑《寶貝童年》（Honey Boy）獲最突破性編劇獎。最突破性男演員就由《搖滾太空人》（Rocketman）的Taron Egerton奪得。最佳動畫就係《反斗奇兵4》（Toy Story 4）。