51歲金健模終結婚　1月娶細十幾歲鋼琴家

曾於90年代叱吒韓國樂壇的51歲韓國男歌手金健模，被爆將於明年初與交往一年的30多歲鋼琴家J小姐結婚，目前正着手籌備婚禮。

據悉一直未婚的金健模於去年冬天透過熟人介紹認識J，交往至今約一年，知情人士指雖然一對準新人仍未製作囍帖，但身邊工作人員已知道二人將結婚的喜訊，金健模的一方隨後亦確認婚訊，透露二人將於1月內舉行婚禮。

據悉女方是留學歸來的鋼琴家，年齡介乎35歲至39歲，與金健模年紀差一截，但同樣熱愛音樂而一拍即合，她在韓國畢業後便赴美進修音樂，攻讀實用音樂與作曲、編曲，亦曾在韓國推出演奏專輯。

而金健模的母親亦將相隔8個月再亮相綜藝節目《我家的熊孩子》，有指她將於節目中談及兒子的婚訊。於1992年推出首張唱碟的金健模，於1995年發售的第3張專輯《錯誤的相遇》賣出330萬張，一直是健力士世界紀錄保持者，至今年6月韓團防彈少年團（BTS）憑4月推出的專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》錄得逾339萬9,302張銷量打破其紀錄。