首度合作讚稱職！楊千嬅問城城有冇被激親

藝人郭富城、楊千嬅主演的電影《麥路人》入圍《第32屆東京國際電影節》「亞洲未來」單元，二人與導演黃慶勳出席電影節開幕禮後，馬不停蹄於昨午在六本木出席全球首映及分享會，來自香港、日本及海外的粉絲和觀眾，被兩位主角的演出深深打動，不少觀眾哭成淚人，影片播放完，現場掌聲達5分鐘之久，反應熱烈。

二人以廣東話向觀眾打招呼，城城先發言謂：「好開心今次能夠參與電影節，也是我第一次來到這裏，電影是我自己最喜歡的工作，所以來參加今次電影節，是好開心的一件事，亦很多謝粉絲一直默默支持我，今次更可在電影節中，將自己好喜歡的作品和大家分享，希望大家喜歡，邀請朋友欣賞。」

城城在戲中演失業的潦倒金融才俊，他也嘆道：「我上網找資料也才知道『無家者』是世界性的問題，日本也有好些人在網店寄住，其實全世界都有，這都是社會性問題。」而城城更表示曾於夜間去到這些24小時快餐店體驗實況，了解無家者的真實生活，以便塑造角色。

千嬅則表示快餐店是她快樂童年回憶，以前一直很想去，現在亦會帶小朋友去吃、去開生日會，她說：「不過跟戲中的世界，這很大對比，太悲慘了，生活太困難了，希望大家看完，會知道如何分享愛。」期間，第一次與千嬅合作的城城大讚對方很稱職，千嬅即笑謂：「你有冇畀我激親？哈哈！」城城笑答：「冇！冇！你好聰明的。」

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