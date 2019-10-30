誤爆阿仔個名！馮紹峰驚到打畀趙麗穎自首

內地藝人馮紹峰同趙麗穎今年3月喜獲麟兒，雖然係喜事，但因為兩公婆相當低調，所以好少同大家分享個仔嘅事。不過馮紹峰近日就喺內地節目《奇遇人生》入面，唔小心令阿仔個名曝光！佢喺節目入面要親手整個麥田圈，被問到想喺麥田圈上寫啲咩嗰陣，馮紹峰就漏口風話：「就想想唄！我兒子的小名就叫想想。」當佢發現自己唔小心爆咗阿仔個名之後，仲驚到即刻打畀老婆「自首」：「後來還膽戰心驚，回來我還問了問，給我老婆打個電話，我說能說嗎？我說『我說了。』」認真搞笑！

此外，馮紹峰憶述阿仔出世時佢勁緊張，當護士一抱囝囝出嚟，佢第一件事竟然係拎手機出嚟影相先！佢話：「特別怕他們搞錯！我一定要拍下來，這個是我兒子！回頭我可以對比一下。」事後佢先發現係自己過分擔心，又指依家有咩唔開心，只要見到個仔就會有好心情，完全係有仔萬事足！馮紹峰仲自爆有時會問趙麗穎：「你到底是真的喜歡我呢，還是為了要談戀愛，為了要結婚才跟我在一起？」直言擔心太太係到咗想結婚嘅階段，又咁啱遇到佢，所以先揀咗自己。其實使乜深究呀，對的時間遇到對的人，咪就係幸福囉！

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