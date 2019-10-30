孖羅霖獻唱賀十周年　程瑤搵埋阿仔上台打鼓

慈善團體「仁美清叙」將於下月2號舉行重組十周年慈善晚宴，屆時主席程瑤將聯同榮譽主席羅霖及一班「仁美」成員王瑋以及梁雪瑤等會於台上獻唱，她們更認真到於錄音室練習。對於今次上台表演，程瑤表示與羅霖、王瑋同是1991那一屆亞姐，當時三人已有一齊唱歌，令她勾起不少回憶︰「我們三個都是同屆參選，選嗰陣試過一齊唱歌錄音，當年的少女今天已變成多個孩子的媽咪，另有一番感受。」羅霖則說︰「轉眼已有廿幾年，好開心大家的友誼可以去到咁多年，真係唔容易好難得。」

將愛回饋社會

而今次揀選獻唱《世上只有》，程瑤表示與「仁美」表達的愛非常相似，希望將這份愛回饋社會。羅霖謂︰「以前喺收音機聽過這首歌，到要練歌時聽到歌詞，真係感動流淚，因為好感受到我母親對我的照顧，甚至係身為三個仔女母親嘅嗰份愛。」程瑤則笑說︰「我身為母親，每次聽到都好感動，都會眼濕濕，眼淚自然會流，不過今次為咗練呢首歌，終於衝破咗冇再喊。」

見前輩冇怯場

此外，當晚還請了吳國敬於晚宴中上台唱歌夾band，今次隊band好特別，除了請來樂隊Mr.的Ronny，鼓手更竟然是程瑤的17歲兒子朱震軒，程瑤表示︰「我和阿敬分屬好友，所以大仔由細聽阿敬首《玩火》聽到大，今次估唔到為慈善可以一齊夾band，綵排當日個仔見到咁多前輩都完全不怯場，相信表演當晚一定更精彩。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。