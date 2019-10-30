被催婚嗌阿媽幫手祈禱！衛蘭：爭氣改變自己

歌手衛蘭出席電台訪問，透露剛從韓國探親返港，原來已五年沒探望住在當地的韓籍媽媽，此行開心見到媽媽有第二春，她說：「今次都有見媽咪男友，佢係心哋好好嘅男人，好開心媽咪唔係一個人。」可能母女太耐冇見關係，衛蘭聽唔明媽咪講韓文，而媽咪講英文又不太叻，傾偈需要上網翻譯，認真搞笑！

心儀健康型肌男

問到會否贊成媽媽再婚？她說：「最緊要佢哋開心，佢好照顧我媽咪，好感恩。（媽咪有冇催你拍拖？）不停問我幾時結婚，我叫媽咪幫我祈禱啦！佢話有為我祈禱，點解未發生？」尚未有對象的她，希望爭氣，準備改變自己，自言喜歡健康型肌男，她說：「我要多啲出街，做咗同樣嘅嘢五年都唔Work，要改變吓，想學畫畫或者去健身室做Gym。」又說發覺韓國整容好普遍，她亦講笑問媽咪會否介意她整容，媽咪竟然說不介意。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。