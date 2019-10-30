【肺炎入院】蔣嘉瑩瘦7磅精神欠佳

歌手蔣嘉瑩及施匡翹到旺角為歌曲《假如真的再有約會》舉行唱片簽名會，蔣嘉瑩透露歌曲原版日前在澳門獲得經典金曲獎，她直言意義特別：「想當年太細個冇咩宣傳，唔知攞獎係咩回事，今年復出就有獎攞，好開心首歌已經成為經典，咁多年後仲有人記得。」

施匡翹透露有陪師姐出席頒獎禮，非常感動：「以前有睇劇集重播已經不停loop首歌，都擔心同佢合唱新版會有比較，但師姐不停鼓勵我，又話首歌我都有份，好似有個重任咁。」問兩人會否合唱新歌？她們表示睇公司安排，而施匡翹最近有個人單曲推出。

至於上月蔣嘉瑩因肺炎入院缺席音樂會，她表示現在已康復，但精神欠佳，並瘦了六、七磅，而兒子仍然有發燒。問到未能上台唱歌會否感可惜？她說：「係呀！我本來想打針照出席，但醫生見我每況愈下，都係唔畀我勉強，但公司都有考慮我哋再開show。」

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