踩四吋高踭鞋！楊思琦自爆老公唔陪產檢

《香港開電視2020節目巡禮》今日舉行，出席藝人包括梁思浩、陳啟泰、楊思琦、鄭希怡、陳倩揚、黃心美等。楊思琦將會為節目《是敢的》擔任嘉賓接受訪問，正佗B的她穿上四吋高踭鞋亮相，問到老公可批准？她笑說：「冇同佢講呀，都係諗住襯番件衫嘅顏色，今朝好趕個女學校有活動。（考公陪你去？）我同我媽咪去。（老公少出席公開活動？）係呀，我出席就ok。（老公陪你產檢？）我自己去呀。（預產期？）出年，希望順利。」

楊思琦早前宣布已經結婚，但老公身份一直保持神秘，問到是否不希望老公曝光？她說：「冇，佢唔係圈中人，順其自然啦，唔會刻意，等佢慢慢接受，佢唔係呢個圈子希望大家明白。（老公想唔想你做娛樂圈？）佢知我鍾意。」楊思琦會在節目分享入行以來的高低經歷辛酸史，亦會分享懷孕過程，問到到時可會談及老公？她說：「未知，出年先拍，希望分享多啲正能量。」

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