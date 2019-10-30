唔畀意見心穎　黃心美：要佢自己負責

藝人黃心美出席《香港開電視2020節目巡禮》，她將會繼續主持節目《男士堂》，講到她在社交網站分享妹妹黃心穎劇集的截圖，她指因不斷被傳媒及網民追問有否收看才發文，她說：「老實講，我冇追劇，只係想借截圖希望大家唔好再叫我評價妹妹嘅演技，我冇資格評價，截圖嘅對白亦冇特別意思，只係收到邊張就貼邊張。」

被問到心穎可有看《牛下女高音》？她稱不知到妹妹有有否收看：「跳出家姐嘅身份，作為藝人睇到自己作品出街一定開心。（網友話罷睇？）我冇理網友講咩，一定會有好或者唔好嘅聲音，做呢行食得鹹魚抵得渴，自己去過濾，唔使每句都聽入耳。（心穎有咩人生計劃？）唔知道，我只係同佢講過希望佢開心、健康，唔在乎佢嘅決定，亦唔會畀意見，人生係佢自己嘅，要佢自己決定同負責。」

講到有指黃心穎改名Rachel在美國做地產經紀，她說：「我睇到的新聞都呆一呆，得啖笑，地產唔使考牌㗎？話做就做咩，咁我聽日都去做保險經紀，改名Veronica，哈哈！」

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