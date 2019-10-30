奪李嘉豪第一次！戴祖儀：對住鏡頭做好尷尬

歌手戴祖儀（Joey）早前為劇集《多功能老婆》插曲《天光前分手》拍攝MV，她表示：「呢套係我第一次有份參與拍攝嘅劇集，自己喺拍劇方面係初哥，今次拍得好開心，班前輩都好錫我，教咗我好多嘢，好榮幸仲有份去唱插曲，好鍾意呢首歌。」

MV請來節目《big big channel》的李嘉豪（Alston）擔任男主角，歌曲是關於愛情中的甜酸苦辣，男女主角少不免會有親密互動，Joey笑說：「今次係Alston嘅處男MV，所以拍攝開頭比較拘謹怕醜，不過大家係後生仔女好快就熟落，我有好盡力主動去帶動佢，結果搞到我自己都好緊張。」

導演覺得Joey平時在自己社交媒體的靚pose好適合MV，要求她要做些Chok爆表情兼大騷長腿，她又說：「但係要響一大班工作人員面前對住鏡頭做，原來係好尷尬，我心底其實係個怕醜妹。」

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