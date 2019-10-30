蝦頭晒鬼影變幻球　搶錢嘉樂舞台初吻

藝人錢嘉樂、蝦頭（楊詩敏）、黃智雯和袁偉豪等，下午出席主演舞台劇《今晚打老虎》記者會。10年前嘉樂曾主演監製潘嘉德電視劇《王老虎搶親》，當知道後者有意將劇本改編定搬上舞台圓夢，一眾與他合作無間的演員，二話不說便答應出手相助。

記者會上嘉樂與蝦頭代表，送上印有老虎頭像的咕𠱸及地氈，給投資方代表林建名，且抵死謂：「祝你虎虎生威、鞭鞭有力！」搞到台下忍俊不禁。而戲中蝦頭要紮胸演出，並與嘉樂談情，相信到時笑聲不絕。談到今次合作，蝦頭更向嘉樂「挑機」，搶其舞台初吻：「佢螢幕初吻畀咗黃智雯，我梗係要爭番樣啦，最多封老毛畀佢，呢排要拜會吓湯盈盈先得。」嘉樂聞言笑指蝦頭「講到流晒口水」：「過年前演出10場，如果加長場再加埋綵排，真係益佢，咀完先過年呀。」

雖然今次演出要先女扮男裝紮胸，身材出名身材澎湃的蝦頭將上演一幕「鬼影變幻球」，令上圍大解放去吸引嘉樂：「紮胸唔係第1次，拍劇都試過。」而嘉樂則表示入行以來未認過認真演舞台劇，今次會向蝦頭「學嘢」，他謂：「我哋會盡量帶歡樂畀觀眾，依家擔心德哥（潘嘉德）跟唔到我哋節奏囉。」

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