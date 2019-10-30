囡囡燙傷手！陳柏宇竟然仲話好

歌手陳柏宇與方皓玟到九龍城，為即將舉行的演唱會綵排。今晚是第2晚Live Band綵排，他謂：「感覺良好，都係想Make Sure平日嘅諗法同做出嚟嘅嘢，可以一致。」席間他又向方皓玟追歌，且打趣：「你鍾意嘅，我都可以幫你寫番隻，但希望你唔鍾意，等我做少啲。」搞到方皓玟作勢氣結。記者打趣二人是否「對親家」，陳柏宇說：「佢兩個仲未有機會見，我個女之前畀熱髮卷燙傷咗幾隻手指，當時佢只喊咗一陣，但成日啜傷口搞到水泡穿咗，幫佢貼膠布最多維持20分鐘就冇。（擔心留疤？）仲好，大個做衰嘢冇指紋，咪唔擔心被拘捕囉，哈哈！」他指囡囡對其他小朋友很有興趣，相信與方皓玟囝囝「啱玩」。

二人打趣指照顧小孩等同返工，要畀足夠時間他們「放電」，方皓玟綵排前亦抽時間帶囝囝到公園喪跑。問到何不索性帶來綵排，陳柏宇即謂：「唔得，真係兩眼要睇實㗎，我返屋企等於打卡返工一樣。」

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