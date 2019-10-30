賈乃亮發瘋停工　李小璐PG One爆房咀嘴短片

2012年和內地藝人賈乃亮結婚的「金馬影后」李小璐，於2017年底驚爆與饒舌歌手PG One婚外情，二人未有回應婚姻是否不保。但今天卻網傳李小璐和PG One在北京酒店咀爆視頻，第一條片見兩人緊貼身體，第二條片見他們緊貼坐在一起跳手指舞，最後更親了一下，還一人一手比愛心，網民被嚇呆，大驚說：「我緩緩打出一個？」、「這下沒話說了吧」、「心疼賈乃亮」、「女生確定是李小璐嗎？」，但雙方公司暫未有回應。

PG One兩年前上《中國有嘻哈》節目而一夕爆紅，當時同為東北老鄉賈乃亮非常支持他，連同妻子李小璐也力挺，沒想到在節目結束後，爆出妻子出軌事件，直至今天又摟又咀的視頻爆出，立刻引起眾怒，最讓人心疼的便是他們的女兒甜馨剛度過生日，豈料在開心過後媽媽竟爆出這種影片。而就此事更有疑似跟賈乃亮在同一劇組的網民爆料稱：「我在賈乃亮劇組，他現在已經瘋了，一個小時前還跟我們開玩笑聊天，現在人已經不說話了，全組停工了。」

至於PG One方面，他發文回應與李小璐親密視頻一事，聲稱是去年3、4月份拍攝，2017年婚外情曝光後已停止了所有工作，當時自己和李小璐在彼此最痛苦的時候互相鼓勵而捱過最陰暗的時期，的確產生過感情，而發文中PG One亦有很多牢騷，覺得自己努力沒有人知道，認過錯卻被人盯着，還稱「我殺人還是有人放火了？」不過最後他亦對粉絲道歉，感謝這兩年的陪伴，表示未來還是會繼續做音樂。

其實兩年前李小璐與PG One疑出軌，賈乃亮當時即發文認了「被戴綠帽」，至今年初二人再傳離婚，但至今仍未搞清二人的婚姻關係。

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